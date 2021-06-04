В Харькове подросток грозил устроить в школах теракты, как в Казани

В Харькове подросток разместил в социальной сети два видеоролика, в которых заявил о подготовке терактов в школах города, наподобие совершенного в мае массового убийства в российском колледже в Казани, сообщает РБК-Украина.

Сотрудники спецслужбы смогли оперативно установить парня.

Молодой человек в TikTok опубликовал видео 1 и 2 июня с угрозами совершить террористические акты. Они якобы запланированы на 5 июня - в день праздника Последнего звонка в двух харьковских школах.

"Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт", - говорится в сообщении спикера Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .

Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Оказалось, что парень сам смонтировал эти ролики с целью прославиться в сети.

"В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях" , - рассказал Абдула.

В СБУ напомнили, что угроза совершения теракта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 УК. За его совершение уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.