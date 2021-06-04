В Испании собираются сажать за акции против абортов

Испанское правительство собирается внести изменения в уголовный кодекс, предусматривающие лишение свободы за акции и распространение информации против абортов напротив медицинских центров, где эти аборты проводят, сообщает Noticia.

Тем, кто будут раздавать листовки возле больниц, грозит до одного года тюрьмы. Если изменения в УК вступят в силу, сажать будут даже за мирную агитацию, и даже в том случае, если активист напрямую не контактировал с беременной женщиной, а просто пытался донести до неё информацию.

Противниками абортов в Испании часто выступают представители Церкви. Так, архиепископ Валенсии назвал аборт, эвтаназию, искусственное оплодотворение, однополые браки и сепаратизм "основными угрозами для Конституции". Аборт он назвал "нарушением права на жизнь".