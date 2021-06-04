СНБО принял тайное решение по безопасности на границе с Крымом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о решении органа, которое на заседании 4 июня было принято в тайном режиме. Решение касается обеспечения безопасности на границе с Крымом, сообщает Страна.ua.

Об этом Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО.