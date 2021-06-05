Еврокомиссия приступила к расследованию против Facebook

Еврокомиссия начала официальное расследование против американской корпорации Facebook по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace, сообщает УНИАН.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. В Еврокомиссии подозревают, что, когда конкурирующие компании рекламируют свои услуги на Facebook, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о предпочтениях потребителей, и затем использовать их против соперников.

В самой компании отрицают все обвинения.