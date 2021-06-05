Курс валют НБУ на 5 июня

Курс валют НБУ на 5 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 5 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 4 июня, не изменился и остается на уровне 27.34 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 5 июня 2021 года.

Курс евро не изменился и составил 33.26 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 5 июня 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.73 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.71 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 июня 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 30.33 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 5 июня 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.47 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 5 июня 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.340000
EUR Евро 33.257700
RUB Рубль 0.373170
GBP Фунт стерлингов 38.714800
CHF Швейцарский франк 30.332300
PLN Польский злотый 7.470600

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