Курс валют НБУ на 5 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 5 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 4 июня, не изменился и остается на уровне 27.34 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 5 июня 2021 года.
Курс евро не изменился и составил 33.26 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 5 июня 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.73 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 5 июня 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 38.71 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 5 июня 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 30.33 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 5 июня 2021 года.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 7.47 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 5 июня 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.340000
|EUR
|Евро
|33.257700
|RUB
|Рубль
|0.373170
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.714800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.332300
|PLN
|Польский злотый
|7.470600