Колумбия достигла максимума по распространению COVID-19

В мире за сутки диагностировали более 416 тысяч новых случаев заболевания на коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 30 место в мире, 8 в Европе, сообщает УНИАН.

Как свидетельствуют данные сайта Worldometers, в частности, в Индии зафиксировали более 121 тысячи новых инфицирований, в Бразилии – более 38 тысяч, а в Аргентине – почти 31 тысячу случаев.

Кроме того, 30 тысяч больных зарегистрировали в Колумбии, что является максимумом с начала пандемии. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся США и Иран.

Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 8 позицию.

В мире умерли за сутки 10 тысяч человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии излечились от недуга 156 061 135 человек. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 727 508 смертей от COVID-19.