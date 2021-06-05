Экс-министр расссказал, куда могут переехать переговоры по Донбассу

Новым местом для переговоров по Донбассу вместо столицы Беларуси Минска должна стать одна из нейтральных стран, сообщает Украина 24.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я напомню, что формально "минского формата" не существует, есть Трехсторонняя контактная группа, которая просто по решению находилась некоторое время в Минске. Поэтому никакой географической привязки здесь нет. Что касается нового места, а 100% от Минска нужно отказаться, я считаю, что мы это уже сделали, нужно только жестко это сказать" , - заявил экс-глава МИД.

По словам Климкина, здесь есть два возможных варианта:

"Первый вариант - страны, для которых не нужно делать исключения относительно санкций, а мы понимаем, что тот же Козак (заместитель главы администрации президента РФ - ред.) под санкциями. Тогда возникает вариант - или Турция, Стамбул, Анкара, или вариант Сербии. По моей информации, Россия уже зондировала с некоторыми западными партнерами вариант Сербии, например, тот же Белград. Или второй вариант - страны условно нейтральные. Это может быть Швейцария, Финляндия".

Экс-министр отметил, что сейчас как вариант обсуждается Польша, но предположил, что "Кремль на это на сегодня не пойдет".

На вопрос, приемлем ли для Украины Белград, Климкин ответил:

"Я считаю, что это не лучшая опция, но, в конце концов, нам же "ехать, а не шашечки". Если нам нужно продолжать говорить, можем выбирать и Белград. Я считаю, что тот же Стамбул логистически и с точки зрения политики был бы конечно лучше".