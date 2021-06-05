СБУ заблокировала кибератаку российских спецслужб

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили факты целенаправленного распространения российскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения с целью установить контроль над компьютерами государственных органов Украины, сообщает Деловая столица.

Специалисты СБУ установили, что в начале июня этого года было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя.

Сообщение, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений.

"Киберспециалисты СБ Украины рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер" , — говорится в сообщении.

Заказчики планировали поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Вредоносное программное обеспечение инициирует установление клиентской части программы (средство удаленного администрирования) на пораженный компьютер.

Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль над ПК.

Установленные контрольно-командные серверы, в том числе находящихся на территории РФ.