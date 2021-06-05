В Украине уже 15 регионов соответствуют "зеленой" зоне карантина

В Украине, по состоянию на утро 5 июня, показателям "зеленой" зоне карантина соответствуют 15 регионов. При этом вся страна в "желтой" зоне, сообщает РБК-Украина.

Еще в двух областях за минувшие сутки улучшилась ситуация с коронавирусом. Донецкая и Львовская область снизила коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Там он составляет 4,6% и 4,4% соответственно.

Киев также обозначен как регион, соответствующий "зеленой" зоне карантина. Однако коэффициент новых случаев второй день подряд составляет ровно 5%.

Также близки к "зеленой" зоны показатели в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областях.