Эпидемиолог: можно ли прекратить носить маски
В некоторых странах власти уже отменили масочный режим для населения. В частности идет речь об Израиле, Польше и США. Однако для Украины такое решение пока остается недоступным, сообщает УНИАН.
Эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград в комментарии 24 канала объяснила, что масковый режим остается для украинцев обязательным.
Как отметила эксперт, продолжается мутация вируса.
"Мы не знаем, какие генотипы циркулируют и какие могут быть", – подчеркнула она.
"Мы имеем дело с таким непрогнозируемым вирусом, что лучше там, где есть высокий риск заражения, маску носить", – заявила Виноград.
Речь идет о таких местах с большим риском заражения, как:
-общественный транспорт;
-закрытые помещения.
Также она отметила, что в Японии возник новый штамм коронавируса, мутация "британского" штамма. Эпидемиолог из ВОЗ отметила, что в стране из-за этого возникла большая проблема.
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