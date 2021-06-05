Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе укрепление гривны к доллару и евро ускорилось. Национальному банку дважды пришлось проводить интервенции на покупку валюты, чтобы хоть немного затормозить падение доллара.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 31 мая на отметке 27,40/27,58 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Продавцы валюты отчаянно цеплялись за уровень 27,50 гривен, не желая опускать ценник, но удержать уровень не удалось. В первый день июня котировки ушли ниже, а в среду снижение начало перерастать в обвал. Восемь недель не появлявшийся на межбанковском валютном рынке НБУ был вынужден вмешаться: он вышел с интервенцией и купил 20 млн долларов по цене 27,32 гривен.

Первый выход Нацбанка после длительного перерыва напугал импортеров, и на следующий день с самого утра они начали активно брать валюту, чем подтолкнули котировки к отметке 27,40 гривен. Но продавцов все же было гораздо больше: видя, что доллар дешевеет, экспортеры пользовались любым шансом, чтобы продать его дороже. К тому же, спекулянты также включились в игру на понижение и создали существенный перевес предложения над спросом. В пятницу 4 июня ценник на покупку обвалился до 27,22 гривен, и Национальному банку пришлось повторно объявлять интервенцию на покупку валюты. На этот раз регулятор купил «стандартные» 20 млн долларов по цене 27,25 гривен.

Таким образом, за неделю золотовалютные резервы НБУ выросли на 40 млн долларов. Закрыли неделю на отметке 27,24/27,273 гривен – на 25 копеек на позиции «бид» и на 25,7 копеек на позиции «оффер» ниже, чем неделей ранее.

Наличный доллар на уходящей неделе продолжил падение синхронно с безналичным, а к концу недели даже обогнал его. Утром понедельника 31 мая в Киеве продавали наличный доллар по 27,48-27,50 гривен. К вечеру пятницы ценник на наличного «американца» в столице упал до 27,20-27,21 гривен, а утром субботы начали появляться предложения оптовых сумм по 27,19 гривен. Таким образом, наличный доллар за неделю подешевел на 28-29 копеек, в очередной раз став дешевле безналичного.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе совершал резкие движения, пытаясь определиться с дальнейшим трендом. Во вторник 1 июня он вырос до 1,2253 доллара, но затем начал падать (после публикации американской статистики) и в пятницу 4 июня опустился до 1,2102 доллара. Публикация в пятницу 4 июня отчета по занятости в США вызвала очередную волну ослабления американского доллара, и к вечеру евро скорректировал свое падение, поднявшись до 1,2184 доллара. Закрыли неделю на отметке 1,2165 – на 26 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине наличный евро за неделю подешевел на 34 копейки. Утром понедельника 31 мая евро в столице продавали по 33,42-33,45 гривны. К вечеру пятницы 4 июня ценник на наличный евро опустился до 33,08-33,10 гривен.

Рост мировых цен на нефть, а также решение России убрать американский доллар из Фонда национального благосостояния, заменив его на евро, китайский юань и золото, способствовали укреплению рубля к доллару США: российской валюте наконец-то удалось пробить уровень 73 рубля за доллар. Закрыли неделю на отметке 72,86 рубля за доллар – на 33 копейки лучше, чем неделей ранее. В Киеве наличный рубль подешевел с 3,72-3,75 до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Безналичный доллар на межбанковском валютном рынке подошел к очередному сильному уровню 27,18-27,20 гривен. Появление на межбанке НБУ и его интервенции, призванные сдерживать укрепление гривны, показывают, что потенциал для дальнейшего роста гривны к доллару есть. Вопрос состоит лишь в том, до какого уровня Нацбанк позволит гривне укрепиться. Но до того момента, пока регулятор скажет «стоп», доллар продолжит падать; предпосылок для остановки укрепления гривны и разворота тренда на следующей неделе пока не видно. Наличный доллар на следующей неделе будут продавать в диапазоне 27,00 - 27,40 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Диапазон колебаний евро оставляем прежним: 1,2050-1,2320 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 32,80 до 33,40 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе попытается продолжить рост в направлении 72 рублей за доллар. Шансы достигнуть этой отметки у российской валюты очень неплохие. В Украине наличный рубль будут продавать в интервале 3,68-3,78 гривны за 10 российских рублей.