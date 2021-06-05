Банки начали выдавать кредиты на растаможку евроблях
Украинские банки начали выдавать кредиты на растаможивание импортных автомобилей на европейских номерах. В частности, о выходе в данный сегмент заявил OTP Bank, сообщает UBR.
Об этом рассказал юрист и таможенный брокер Иван Казачук.
По его словам, пока подобные продукты большинство банков массово не предлагают.
"Многие финансовые учреждения – под большие кабальные условия от 80% годовых", – рассказал он.
Юрист сообщил, что размер средств, необходимых для растаможки евроблях, колеблется в пределах €1-2 тыс.
"Условия – это официальная работа и чистая кредитная история", – подчеркнул он.
Процент, под который OTP Bank выдает подобные займы, зависит от многих факторов: сумма, сроки, доходы заемщика и т.д.
Напомним, что в мае президент подписал законы об изменении налогового законодательства относительно льготного растаможивания евроблях.
Подержанные автомобили на еврономерах старше пяти лет, ввезенные в Украину до конца 2020 года, будут облагаться налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога. Размер акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя, но без привязки к его стоимости.
В правительстве пообещали, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать €1 тыс.