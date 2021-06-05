Банки начали выдавать кредиты на растаможку евроблях

Украинские банки начали выдавать кредиты на растаможивание импортных автомобилей на европейских номерах. В частности, о выходе в данный сегмент заявил OTP Bank, сообщает UBR.

Об этом рассказал юрист и таможенный брокер Иван Казачук.

По его словам, пока подобные продукты большинство банков массово не предлагают.

"Многие финансовые учреждения – под большие кабальные условия от 80% годовых" , – рассказал он.

Юрист сообщил, что размер средств, необходимых для растаможки евроблях, колеблется в пределах €1-2 тыс.

"Условия – это официальная работа и чистая кредитная история" , – подчеркнул он.

Процент, под который OTP Bank выдает подобные займы, зависит от многих факторов: сумма, сроки, доходы заемщика и т.д.

Напомним, что в мае президент подписал законы об изменении налогового законодательства относительно льготного растаможивания евроблях.

Подержанные автомобили на еврономерах старше пяти лет, ввезенные в Украину до конца 2020 года, будут облагаться налогом по льготной ставке НДС и акцизного налога. Размер акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя, но без привязки к его стоимости.

В правительстве пообещали, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать €1 тыс.