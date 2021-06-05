Топ-5 стран Европы с чистейшими водоемами

Перед открытием пляжного сезона эксперты в разных городах Европы провели экспертизу и рассказали о том, где самая чистая вода для купания. Так, лидирует в рейтинге в 2021 году Республика Кипр, сообщает Обозреватель.

По словам Европейского агентства по охране окружающей среды﻿ островное государство Кипра сохранило статус благоприятного места для купания. Они отметили, что качество воды признано "отличным" и получил самый высокий бал – "100%".

В Кипре качество воды в море признано "отличным". Источник: Shutterstock

Также в топ-5 вошли такие страны, как:

Австрия – 97,7%

Второе место заняла Австрия в рейтинге лучших стран с чистейшим морем. Источник: Shutterstock

Греция – 97,1%

Греция заняла 3 месте в рейтинге лучших стран с чистейшим морем. Источник: Shutterstock

Мальта – 96,6%

Мальта оказалась на 4 месте в рейтинге лучших стран с чистейшим морем. Источник: Shutterstock

Хорватия – 95,1%

Хорватия вошла в топ-5 лучших стран с чистейшим морем. Источник: Shutterstock

В десятку лучших стран эксперты включили еще: Германию (89,9%), Италию (88,6%), Испанию (88,5%), Бельгию (79,7%) и Францию (77,5%). По словам агентства по охране окружающей среды, минимальные требования к качеству воды соблюдены в 93% прибрежных зон Европы.