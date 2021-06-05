Андрей Шевченко покинет сборную Украины

Бывший тренер киевского "Динамо" и будапештского "Ференцвароша" Сергей Ребров должен стать следующим наставником сборной Украины. 47-летний специалист сменит на этом посту Андрея Шевченко, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал агент Реброва Шандор Варга. Как заявил он в интервью csakfoci.hu﻿, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко назвал именно Сергея Станиславовича будущим тренером "желто-синих".

Шандор Варга представляет интересы Реброва. Источник: "Спорт-Эспресс"

"Сборная Украины реальна. Президент УАФ был в Будапеште на открытии "Пушкаш Арены", где он мне, например, сказал, что если уйдет Шевченко, за которым следит "Милан", то только Ребров сможет быть следующим тренером. Об этом знал и Шевченко, и президент "Ференцвароша" Габор Кубатов. Потому что работа в национальной команде значит больше, чем работа в любом клубе, так как речь идет об игре за свою страну" , – сказал Варга.