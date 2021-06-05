В Лисичанске 13-летняя девочка сорвалась со стены и погибла

В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома, сообщает УНИАН.

13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.

Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») продолжаются следственные действия.

В полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.