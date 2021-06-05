В сети показали проект новой ZAZ Tavria

Украинский автодизайнер Роман Прядко опубликовал изображение новой ZAZ Tavria Nova. На нем показано, как мог бы выглядеть легендарный украинский автомобиль, если бы его сейчас запустили в производство, учитывая смену поколений, сообщает АвтоПортал.

Судя по картинке, художник максимально сохранил характерную форму трехдверного кузова Таврии, но добавил «штрихи» на современный манер. Например, Tavria Nova больше похожа на кроссоверный хетчбек: обращает на себя внимания высокий клиренс, пластиковый защитный обвес, большие колеса. Довольно актуальное решение в эпоху процветания машин сегмента SUV.

Помимо этого, художник сделал машину более аэродинамичным – передняя стойка имеет больший угол наклона, а на крыше сзади установлен спойлер. Кроме того, появились сложные выштамповки боковин.

Отметим, что ЗАЗ-1102 Таврия выпускалась с 1988 по 2007 год. За это время хетч обрел статус культового, народного автомобиля. При этом нельзя исключать, что в будущем легенда всё же может вернуться в производство. Во-первых, украинцы остро нуждаются в доступном авто отечественного производства, а во-вторых, вопреки мнениям скептиков, в последняя время «умирающий» завод ЗАЗ все же стал подавать признаки жизни – с прошлого года запорожское предприятие собирает новые модели Рено, Киа и Лада. Так почему бы ему снова не освоить производство своего, оригинального авто?