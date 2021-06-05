В Индии начинают смягчать ограничения

Индийские города Дели и Мумбаи смягчают ограничения на фоне снижения числа случаев COVID-19. Рынки и торговые центры возобновят работу. Метро Дели возобновит работу с 50% пропускной способностью, сообщает Сегодня.

Об этом информирует India Today.

Между тем, власти штата Махараштра, где находится город Мумбаи, объявили о плане по снятию ограничений в пять этапов — в зависимости от уровня заболеваемости и заполняемости больничных коек. Если уровень заболеваемости менее 5%, а в больницах занято менее 25% мест, разрешено открыть все магазины, рестораны, торговые центры.

Ранее сообщалось, что в Индии нашли новые мутации коронавируса – заражают даже вакцинированных. Индийский штамм разделился на три подвида, которые теперь могут заражать даже вакцинированных людей – только в апреле и мае в Индии зафиксировали десятки таких случаев.