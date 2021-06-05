Минск готов к диалогу с Украиной

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о готовности Минска вернуться к партнерскому диалогу с Украиной, однако подчеркнул, что сейчас это зависит от позиции Киева, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории" , - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

Он отметил, что попытки белорусской стороны начать такой диалог пока не получили должного отклика Киева.