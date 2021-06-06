Курс валют НБУ на 6 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 6 июня 2021 года.

Курс доллара, по сравнению с 5 июня, не изменился и остается на уровне 27.34 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 6 июня 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 33.26 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 6 июня 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.73 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 6 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов остается стабильным на уровне 38.71 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 6 июня 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 30.33 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 6 июня 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.47 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 6 июня 2021 года.