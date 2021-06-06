Осадчая похвасталась фото с повзрослевшим сыном-выпускником

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала редкие кадры со своим старшим сыном 19-летним Ильей. Знаменитость опубликовала несколько фото, сделанных во время выпускного: парень окончил Киевскую частную международную школу, сообщает Обозреватель.

Новые кадры появились на официальной странице в Instagram Осадчей. На фото Илья позирует в мантии и с дипломом в руках. Сама же Катя выбрала для такого мероприятия легкое белое платье.

"Мой выпускник. Будто только у меня был выпускной, а уже в Ильи. И вроде только шли в первый класс, а уже Илья будущий студент! Илья, пусть взрослая жизнь будет легкой и счастливой, а я всегда рядом" , – написала в фотоблоге звезда.

Катя Осадчая показала 19-летнего сына Илью. Источник: Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая опубликовала редкие кадры с выпускного старшего сына. Источник: Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая позировала на фото со старшим сыном Ильей. Источник: Instagram Кати Осадчей

Стоит отметить, что Осадчая воспитывает двоих детей: 19-летнего Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком и 4-летнего сына Ивана от своего нынешнего супруга Юрия Горбунова. Сейчас же Катя беременна третьим ребенком, пока не сообщив пол ребенка. Осадчая и Горбунов тайно поженились в 2017 году.