Президент Украины Владимир Зеленский сходил на шашлыки с журналистами. Так глава страны отметил профессиональный праздник работников СМИ, сообщает Сегодня.

Фото отдыха президент опубликовал в соцсетях.

Зеленский отметил, что жарили шашлыки они самостоятельно. На фото видно, что мясо готовили на больших мангалах.