Зеленский сходил на шашлыки с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский сходил на шашлыки с журналистами. Так глава страны отметил профессиональный праздник работников СМИ, сообщает Сегодня.
Фото отдыха президент опубликовал в соцсетях.
Зеленский отметил, что жарили шашлыки они самостоятельно. На фото видно, что мясо готовили на больших мангалах.
"На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", – написал он в публикации.