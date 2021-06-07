Тошнота и головные боли по утрам оказались признаками смертельной болезни

Симптомами опухоли мозга могут быть не только головные боли, но и расстройства речи и слабость в теле, рассказал заведующий нейрохирургического отделения Московского научно-исследовательского онкологического института, Антон Зайцев, сообщает Лента.Ру.

Он указал, что головная боль как симптом опухоли мозга будет чаще всего проявляться утром, и может быть распирающей, давящей, сопровождающейся тошнотой, рвотой и головокружением. Тем более Зайцев советует провериться, если боли не проходят после принятия анальгетиков.

Также часто у пациентов с опухолями возникают проблемы с произношением и пониманием слов, и со слабостью в конечностях.

Нейрохирург подчеркнул, что большая опухоль может долго не проявлять себя. Это зависит от ее расположения. Находящиеся близко к оболочке головного мозга, где много нервных окончаний, начнут проявлять себя рано, а опухоли, развивающиеся глубинно, вырастут до больших размеров и никак себя не проявят.

Антон Зайцев отметил, что причины возникновения опухолей мозга пока не выявлены, но они точно не связаны с травмами головы.