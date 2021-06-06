В Запорожье родственники умершего едва не устроили самосуд медикам

В Запорожье на улице Школьная мужчине стало плохо прямо на улице. Приехавшие медики "скорой" помощи пытались спасти его, но безрезультатно. В итоге на медиков напала толпа родственников покойного, на место пришлось вызывать сотрудников полиции, сообщает РБК-Украина.

"Ситуация на Школьной. Мужчине стало плохо, сотрудники скорой попытались его спасти, но безрезультатно. Умер. В результате родственники умершего попытались напасть на медиков, обвиняют их в его смерти и хотят забрать тело. Медиков охраняет полиция" , - написали очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, группа родственников - представители ромской национальности. Они вели себя грубо и даже дико.

Позже стало известно, что медики без халатов пересели в гражданское авто и уехали, а за ними устроили погоню. Чем закончилась ситуация пока что достоверно неизвестно.