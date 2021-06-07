Как выбрать и приготовить мясо с пользой для здоровья

Не следует отказываться от мяса, чтобы избежать проблем от его употребления — надо лишь выбрать качественное мясо и правильно его приготовить, сообщает GreenPost.

Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Мельник.

«Если вы любите мясо, то лучше не жарьте его. Шашлык, мясо на мангале, на решетках не вредны. Почему после него бывает плохо? Потому что люди обычно не едят мясо неделю, а потом съедают килограмм. Любите — ешьте, но к нему обязательно нужно много воды и зелени. Посмотрите, как кавказцы едят мясо: его не видно под зеленью, лепешка пресная (обычно не дрожжевая), сыр (это белок) и молодое вино (антиоксиданты). Поэтому кавказцы здоровы. Но они любят очень острую пищу, поэтому подавляющее большинство кавказских мужчин имеет варикоз. Все должно быть в меру — слишком острую пищу можно, но на праздник, изредка», — говорит Анна Мельник.

Нутрициолог не советует употреблять купленную колбасу. Она предлагает взять килограмм мяса, замариновать на ночь и сделать буженину в рукаве, выбрав специи по вкусу.

Однако, выбирая между различными видами мяса, стоит обращать внимание не только на цену и свежесть.

«Один из самых чистых видов мяса — баранина: нет методов выращивания овец на гормонах, антибиотиках, а также их естественная глупость играет для нас положительную роль: когда их ведут на убой, они не понимают, что происходит, даже не вырабатываются гормоны стресса!» — говорит Анна Мельник.

Далее в рейтинге нутрициолога идут крольчатина, индюшатина и курятина (по крайней мере фирм, которые поставляют экологически чистую курятину).