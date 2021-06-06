Шашлычное пати Зеленского и журналистов вызвало критику

Шашлычная вечеринка, которую президент Украины Владимир Зеленский устроил на территории резиденции "Залесье" накануне дня журналиста с представителями масс-медиа, вызвала негативную реакцию среди пользователей сети, сообщает Страна.ua.

"День журналиста. В ленте много пафосных слов и самолюбования. "Лучших" позвали на шашлыки к Гаранту. В этом вся украинская журналистика. Жевать мясо из рук президента, радуясь, что закрыли не тебя" , - написала на своей странице в ФБ ведущая телеканала "Перший незалежний" Диана Панченко.

Мероприятие стало поводом для саркастических мемов. Например, вот таких:

Телеведущий Дмитрий Гордон, который присутствовал на встрече с президентом, рассказал, как относится к критическим комментариям.

"Отношусь к этому с большой радостью, потому что я люблю хейтеров и я люблю всех, кто упоминает Дмитрия Гордона. Это мои друзья" , - сказал он.

На уточняющий вопрос, не задевает ли Гордона фраза "прикормленные журналисты", которая присутствует чуть ли не в каждом меме по поводу "шашлыков из рук президента", он ответил следующее: