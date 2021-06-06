Франция открывает границы: как будут пропускать украинцев

Власти Франции собираются разрешить въезд туристам в страну с 9 июня. Украину отнесли к "оранжевой" зоне эпидемической опасности, сообщает Страна.ua.

Так, Франция определила классификацию стран на зоны в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

К "зеленой" зоне отнесены страны, где нет активной циркуляции коронавируса, в частности страны ЕС и Европейская зона, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур.

Туристам из этих стран можно въезжать при вакцинации от коронавируса без наличия отрицательного теста на коронавирус, при этом в случае отсутствия вакцинации возможен въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген, сделанных за 72 часа до поездки.

При этом вакцинация от коронавируса должна быть осуществлена препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

К "оранжевой" зоне отнесены страны с активной контролируемой циркуляцией коронавируса, однако вызывающей озабоченность, к ней отнесены все страны, за исключением попавших в "зеленую" и "красную" зоны, в том числе и Украина.

Выезд из этих стран во Францию возможен в случае вакцинации от коронавируса, а также отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки, или отрицательного теста на антиген - за 48 часов.

В случае уважительной причины возможен въезд и без вакцинации от коронавируса при наличии отрицательных тестов на коронавирус.

К "красной" зоне отнесены страны с активной циркуляцией вируса, вызывающей беспокойство: Южная Африка, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай.

Из этих государств люди могут въезжать только по уважительной причине при наличии отрицательных тестов на коронавирус, даже при наличии прививки от коронавируса.