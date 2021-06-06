Названы продукты, которые могут подешеветь

В Украине могут снизить налог на добавочную стоимость на хлеб, муку, гречку, яйца, молоко и другие социально значимые продукты, чтобы добиться их удешевления, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24" рассказал первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий, комментируя соответствующий законопроект, внесенный в Верховную Раду.

"Есть несколько обсуждений, каким должен быть перечень. Сегодня есть утвержденный перечень, в котором происходит ежедневный мониторинг цен. Это базовые продукты, с которых можно начинать. К ним относятся хлеб, батон, мука, гречка, овсянка, пшено. Есть фактически базовые продукты, такие как сахар, есть мясо птицы, яйца, есть базовые молочные продукты – молоко, сметана, масло. С этих продуктов, скорее всего, будет начинаться принятие законопроекта в Раде", - рассказал заместитель министра.

Как отметил Высоцкий, по результатам принятия законопроекта можно будет оценивать его эффект для потребителей, учитывая, что будет меньше поступлений в бюджет.

"Главная цель, и производители ее поддерживают, - чтобы цены снизились, и потребители при тех же расходах увеличили свое потребление", - подчеркнул он.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект № 5425-2, которым предлагается снизить НДС с 20% до 14% на гречку, сахар, муку, макароны и другие социально важные продукты.