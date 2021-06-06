Трамп не исключил своего выдвижения в Палату представителей США

Американский лидер Дональд Трамп, ранее выступавший на съезде Республиканской партии, не исключил своего выдвижения на должность спикера Палаты представителей в 2022 году, сообщает Страна.ua.

Об этом сообщает радио Right Wing Watch и Business Insider.

Во время интервью радиоведущий Уэйн Аллин Рут предложил Трампу баллотироваться в Палату представителей США в 2022 году и стать спикером.

"Вместо того, чтобы ждать 2024 года - а я надеюсь, что вы будете баллотироваться в 2024 году (на пост президента - Ред.), - почему бы вам не баллотироваться в Конгресс в 2022 году - на место в Палате представителей от Флориды?" - сказал ведущий.

Он добавил, что потом Трамп может стать спикером Палаты представителей, возглавить процесс объявления импичмента Байдену и начать уголовное расследование против действующего главы Белого дома.

"Вы уничтожите его за два года" , - заявил Рут.

"Это так интересно, - ответил Трамп. - Знаете, это очень интересно".

Он заметил, что идея Рута "может быть лучше", чем предложение баллотироваться в Сенат.