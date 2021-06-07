Откровенное и пикантное фото Каменской в прозрачном наряде

Настя Каменских любит провоцировать сетевую публику откровенными фото и пикантными нарядами, а иногда появляется и вовсе без них. Певица признается, что автором ее ню-фотосессий является любимый муж Потап, сообщает РБК-Украина.

Например, она запостила снимок в соблазнительном концертном аутфите в Instagram. На звезде – прозрачная водолазка с пикантными элементами декора, под которой хорошо видно белье – черный лиф, черные лосины, лаковая баска и широкий кожаный пояс с крупной цепью посредине. Яркий аксессуар - прозрачный чокер с массивныой золотой фигуроной подвеской.

Макияж Насти был сделан с акцентом на глаза, на губах играет трендовая нюдовая помада, волосы распущены.