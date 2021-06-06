Кравчук назвал возможное место встреч ТКГ вместо Беларуси

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук убежден, что встречи группы необходимо вместо Беларуси перенести в нейтральную страну, сообщает РБК-Украина.

По его мнению, это может быть Швейцария или Финляндия.

Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Дом".