Кравчук назвал возможное место встреч ТКГ вместо Беларуси
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук убежден, что встречи группы необходимо вместо Беларуси перенести в нейтральную страну, сообщает РБК-Украина.
По его мнению, это может быть Швейцария или Финляндия.
Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Дом".
"По моему мнению, надо было бы перенести (переговоры ТКГ, - ред.) в нейтральную страну. Ну скажем, в Швейцарию или Финляндию. Можно перенести и туда, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Возможно бы это был мостик к тому, чтобы совместить будущие переговоры с принятым документом о безъядерном статусе", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.