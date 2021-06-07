Израиль позволит не носить маски в помещениях

В Израиле собираются отменить требование носить защитные маски в закрытых помещениях, сообщает УНИАН.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сделал это заявление в ходе церемонии, посвященной чествованию медицинских работников. По его словам, отмена запрета зависит от ситуации с заболеваемостью.

"Если в ближайшие дни показатели заболеваемости не ухудшатся, то с 15 июня будет отменено требование носить защитные маски в закрытых помещениях" , - говорится в сообщении.

Также на мероприятии выступил глава правительства Биньямин Нетаниягу. Он сказал, что в Израиле побеждена эпидемия коронавируса.

Перед началом церемонии работники медкомплекса "Адаса" заявили, что намерены бойкотировать ее из-за присутствия Нетаниягу. Они жалуются на недостаточное финансирование больниц, из-за которого те не могут рассчитаться с поставщиками и испытывают трудности при выплате зарплат.



