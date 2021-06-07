Тюрьма за ложь в декларации: почему Зеленский против

Президент Украины Владимир Зеленский ветирует законопроект №4651 касательно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации. Об этом заявили в ОП, сообщает Обозреватель.

Этот документ должен был вернуть тюремное наказание за недостоверную информацию в декларациях. Но, по мнению президента и многих экспертов, проголосованные депутатами поправки к закону наоборот ослабили систему наказания за правонарушения в этой сфере.

Будут ли все-таки сажать за ложь в декларациях?

Почему понадобился новый законопроект?

Система электронного декларирования в Украине была запущена еще в 2014 году с принятием закона "О предотвращении коррупции". Под него попали все должностные лица, а также те, кто занимал высокие должности или претендовал на них. До октября 2020-го ответственность за подачу недостоверной информации в декларациях наступала в том случае, если ведомости в декларации отличались от реальных на сумму от 100 до 250 минимальных заработных плат (по нынешним меркам от 600 тыс. грн до 1,5 млн грн).

За подобные нарушения были предусмотрены:

штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов;

общественные работы от 150 до 240 часов;

лишение свободы до 2 лет с запретом занимать некоторые должности до 3 лет.

В конце октября 2020-го Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения антикоррупционного законодательства. В частности, НАПК лишили права проводить проверку деклараций и мониторинг образа жизни чиновников. Из-за этого около сотни дел о коррупции, которые находились в НАБУ, пришлось закрыть.

Венецианская комиссия посоветовала украинской стороне в полной мере восстановить ответственность за неправдивое декларирование. После чего, в декабре прошлого года, Верховная Рада вернула такую ответственность с наказанием в виде ограничения свободы, но без тюремного срока. Наши международные партнеры такие меры посчитали недостаточными.

Что предусматривает президентский проект закона?

В президентском законопроекте №4651 предлагалось вернуть тюремное заключение за ложь в декларациях. Согласно документу, за умышленно ложное декларирование, если реальные доходы больше задекларированных на сумму от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (примерно от 1,1 млн до 4,5 млн грн), должностным лицам может грозить штраф, общественные работы или ограничение свободы до 2 лет.

Если же разница в доходах больше 2 000 прожиточных минимумов, тогда предусмотрены:

штраф 4-5 тысяч необлагаемых минимумов доходов;

общественные работы;

ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как видим, порог нарушения существенно вырос, но жесткость наказания сохранилась. Потому эксперты оценивали этот законопроект достаточно положительно.

"Законопроект Зеленского хороший и правильный. Он делает то, что сказала Венецианская комиссия" , – говорит основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Как депутаты заблокировали исполнение закона?

Законопроект №4651 попал в Раду еще зимой и имел все шансы быть принятым до конца марта, когда заканчивается период подачи деклараций за 2020 год. Но депутаты передали его на рассмотрение Венецианской комиссии, чем несколько затянули процесс. Фактически, под действие закона попадут только их декларации за 2021 год, которые будут поданы аж весной 2022-го.

Но главная проблема в том, что две проголосованные в зале поправки нивелируют значение законопроекта в целом. Поправка депутата Игоря Фриса позволяет должностным лицам не декларировать имущество, которым владеют их родственники, ссылаясь на то, что родственники не уведомляли их о своем имуществе. Таким образом депутаты и чиновники могут оформлять квартиры и машины на членов семьи и ссылаться на то, что сведений о таком имуществе им не предоставляли.

Поправка Алексея Ковалева позволяет избежать тюрьмы за неподачу декларации. Ведь его правка заменила "лишение свободы" на "ограничение". Когда за ложь в декларации предусматривается тюрьма, а за неподачу – лишь ограничение свободы, это не мотивирует чиновников декларировать свое имущество.

"Депутаты фактически убили систему декларирования, – рассказывает Шабунин. – Идея ужесточения ответственности теряет смысл. Не важно, каким сильным будет наказание, если его все равно никто не понесет".

Кто бы понес ответственность, если бы закон действовал сейчас?

После решения Конституционного суда НАЗК вернулось к проверке деклараций чиновников только в феврале 2021-го. А вот без вмешательства КСУ наказание уже могли бы понести должностные лица, дела которых ранее рассматривались в Высшем антикоррупционном суде. Это к примеру, бывший гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин, экс-глава Запорожской ОДА Константин Бриль, мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-нардеп БПП Дмитрий Белоцерковец и экс-нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков.

Шабунин допускает, что дела некоторых депутатов Верховной Рады этого созыва также могли рассматриваться в НАБУ до прошлой осени: "Мы не знаем, были ли дела по депутатах этого созыва за ложь в декларациях. Скорее всего, были, но все они "обнулены" из-за решения КСУ. Криминальная ответственность не имеет обратного действия".

Сейчас процесс фактически пошел сначала. Как рассказывает экс-депутат, один из соавторов первого законопроекта об электронном декларировании Виктор Чумак, по его информации, не так давно была завершена проверка первой партии деклараций за 2020 год. Среди них была и его личная декларация, ведь он в этот период занимал должность заместителя Генерального прокурора Украины.

"Мне как раз вчера пришло письмо о завершении полной проверки декларации по отношению ко мне. Кроме меня проверку проводили и касательно некоторых депутатов, министров, всего около 100 человек. И как раз сейчас мы должны услышать результаты восстановленной полной проверки" , – рассказал он.

Будет ли возобновлена уголовная ответственность за ложь в декларациях?

По мнению Чумака, вопрос об ужесточении ответственности за неправдивое декларирование в ближайшее время будет решен. Ведь судя по реакции Офиса президента, отступать там не намерены.

"Думаю, законопроект быстро восстановят в той же редакции и отправят в Верховную Раду. А глава парламента обязан оперативно поставить его на рассмотрение" , – говорит Чумак.

Как утверждает Шабунин, в этом случае со стороны Зеленского удачно было бы подать вето с предложениями: "В этих предложениях можно выбросить то, что проголосовали депутаты с правками. Тогда будет прекрасный закон, который добавит наказание тюрьмой за вранье в декларациях, как это и было до решения КСУ".

Сейчас Украине предстоит начать сначала весь путь к обеспечению ответственности чиновников за электронное декларирование. Не удивительно, что соответствующие законопроекты встречают сопротивление, в частности, в парламенте. Но учитывая запрос общества и международных партнеров, уничтожить систему электронного декларирования, скорее всего, не удастся.