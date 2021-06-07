Сделки купли-продажи недвижимости обложат повышенным налогом

Кабмин хочет ввести дополнительный налог на сделки с недвижимостью. Такая новация содержится в поданном в Верховною Раду правительственном законопроекте №5600, сообщает UBR.

В частности, тем, кто продает, например, квартиры чаще, чем два раза за год, нужно будет с каждой последующей сделки заплатить в казну 18% налога. По прогнозам опрошенных экспертов, такое новшество приведет к резкому скачку цен на рынке.

Коснется инициатива земельных участков, квартир, коттеджей и дач, гаражей и пр. хозяйственно-бытовых сооружений.

За прочую недвижимость, не вошедшую в этот перечень, также нужно будет переплатить. Причем начиная уже со второй в году сделки.

Это коснется, в частности, первой группы недвижимого имущества:

первая продажа – 0%

вторая – 5%

третья и дальнейшие –18%

По второй группе недвижимого имущества ставки установят следующие:

первая сделка в году – 5% налога;

вторая и последующие продажи – 18%.

По факту с продавца спросят почти 20% налога

Юристы выразили сомнения насчет целесообразности ввода 18%-й налога.

"Такая фискализация, по их мнению, фактически заставит рынок, девелоперов искать пути уменьшения налоговой нагрузки" , – отметил партнер ЮК KPD Consulting Владислав Кисиль.

Напомним, сейчас продавец жилья – второго и последующего в течение года – обязан уплатить 5% налога и еще 1,5% военного сбора.

Указанные 6,5% продавцы недвижимости обязаны перечислять от суммы сделки, а не от своего дохода или прибыли.

Повышение ставки до 18% – а фактически до 19,5%, ведь нужно учитывать и 1,5% военного сбора – негативно отразится на отрасли.

Участники рынка будут искать способы обойти столь резко возросшую налоговую нагрузку.

"В результате государство получит меньше доходов, чем сейчас" , – считает партнер ЮК KPD Consulting.

Единственный позитивный момент – более понятные условия работы для продавцов, которые со второй и последующих продаж в течение года уплачивают по 6,5%. К ним иногда приходят "проверяющие органы" и обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Подобных уголовных расследований масса, делятся своими наблюдениями юристы. Человек продал пять объектов – не всегда даже в одном городе – а налоговые органы считают, что он уклонился от уплаты налогов.

Все дополнительные затраты, связанные с уплатой 19,5% налогов или с поиском "обходных путей" будут, так или иначе, переложены "на плечи" покупателей или инвесторов.

Если у кого-то есть различные объекты недвижимости (участок, гараж, квартира, дом и т.д.) и он хочет их продать в течение года, то тогда предложенное законопроектом №5600 налогообложение несправедливо, считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Логично было бы более точно прописать в категорию тех, кто подпадет под налог 18%. Например, если продаются объекты одним лицом в многоквартирных домах или дома в коттеджных городках, которые находятся на одном земельном участке или в одной местности.

В противном случае целесообразно оставить старую ставку в 5%, убежден Пита.

Найдут лазейки, чтобы не платить

Гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, комментируя данную инициативу, привел аналогию с рынком аренды жилья. Такая недвижимость тоже облагается налогом по похожей ставке 19,5%.

"По разным подсчетам в тени находится близко 80% арендного жилья Киева, принадлежащего физлицам" , – подметил он.

Следовательно, добавляет эксперт, в случае принятия данной нормы рынок продажи недвижимости тоже устремится в тень.

"18% – это очень много, это неадекватная ставка" , – подчеркнул глава Greenol.

Участники рынка будут предпринимать различные способы минимизации налоговой нагрузки. Например, "раскидывать" продажи жилья по разным отчетным периодам. Или оформлять сделки на подставных лиц – родственников, кумовьев, знакомых и т.д.

В крайнем случае ставка в 18% будет перекладываться на конечного потребителя, уверен Приходько. Если же добавить 1,5% военного сбора и 1% госпошлины, то "получится уже плюс 20% к цене" .

Причем произойдет это нерыночным, неестественным способом, замечает эксперт.

Рынок недвижимости "всегда был интересен для налогообложения и наполнения бюджета" , добавляет Приходько. Налоговая нагрузка на эту отрасль всегда меньше по сравнению, например, с алкогольной или табачной индустриями.

"Теперь государство взялось за то, чтобы изменить ситуацию и обложить налогами этот рынок, потому что он большой. Очень большие объемы недвижимости строятся и продаются" , – констатировал гендиректор Greenol.

Коммерческую недвижимость тоже не минует

Эксперты предположили, что правительство может ввести подобную практику и по отношению к коммерческой недвижимости. По словам Приходько, этот сегмент у нас развивается самыми быстрыми темпами в Европе.

За последние два-три года данная тенденция проявилась в Украине очень заметно. Государство не оставит в покое "столь большой куш" и со следующего года, считает эксперт. А поэтому можно ждать соответствующих изменений в дальнейшем.

Цены вздернут верх

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак спрогнозировала, что данная новация негативно повлияет на рынок.

"Это история из разряда "одной рукой давать, второй – отнимать". Внедрение подобного налогообложения – прямой удар по инвестициям частных рантье. А, следовательно, по всей строительной отрасли и смежных с ней отраслях, которых свыше сорока штук" , – подчеркнула она.

Отметив, что подобный подход приведет к "существенному снижению налоговых отчислений ".

Берещак напомнила, что инвестиционная привлекательность недвижимости за последний год существенно выросла. На это повлияли рост цен, заметное падение ставок по депозитам и отсутствие прямых выгодных альтернатив для частных капиталовложений.

По ее наблюдениям, ставки по депозитам опустились фактически к 7,5% годовых в гривне и ниже 1% в долларах. При покупке жилья, согласно новому законопроекту, " по факту придется платить 18% налога на прибыль и 1,5% военного сбора ", вторим другим экспертам Берещак.

Разница в цене "квадрата" в сторону увеличения за цикл строительства в сегменте "комфорт+" может составить 30-35%, в бизнес-классе – до 40%.