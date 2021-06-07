Сделки купли-продажи недвижимости обложат повышенным налогом
Кабмин хочет ввести дополнительный налог на сделки с недвижимостью. Такая новация содержится в поданном в Верховною Раду правительственном законопроекте №5600, сообщает UBR.
В частности, тем, кто продает, например, квартиры чаще, чем два раза за год, нужно будет с каждой последующей сделки заплатить в казну 18% налога. По прогнозам опрошенных экспертов, такое новшество приведет к резкому скачку цен на рынке.
Коснется инициатива земельных участков, квартир, коттеджей и дач, гаражей и пр. хозяйственно-бытовых сооружений.
За прочую недвижимость, не вошедшую в этот перечень, также нужно будет переплатить. Причем начиная уже со второй в году сделки.
Это коснется, в частности, первой группы недвижимого имущества:
- первая продажа – 0%
- вторая – 5%
- третья и дальнейшие –18%
По второй группе недвижимого имущества ставки установят следующие:
- первая сделка в году – 5% налога;
- вторая и последующие продажи – 18%.
По факту с продавца спросят почти 20% налога
Юристы выразили сомнения насчет целесообразности ввода 18%-й налога.
"Такая фискализация, по их мнению, фактически заставит рынок, девелоперов искать пути уменьшения налоговой нагрузки", – отметил партнер ЮК KPD Consulting Владислав Кисиль.
Напомним, сейчас продавец жилья – второго и последующего в течение года – обязан уплатить 5% налога и еще 1,5% военного сбора.
Указанные 6,5% продавцы недвижимости обязаны перечислять от суммы сделки, а не от своего дохода или прибыли.
Повышение ставки до 18% – а фактически до 19,5%, ведь нужно учитывать и 1,5% военного сбора – негативно отразится на отрасли.
Участники рынка будут искать способы обойти столь резко возросшую налоговую нагрузку.
"В результате государство получит меньше доходов, чем сейчас", – считает партнер ЮК KPD Consulting.
Единственный позитивный момент – более понятные условия работы для продавцов, которые со второй и последующих продаж в течение года уплачивают по 6,5%. К ним иногда приходят "проверяющие органы" и обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Подобных уголовных расследований масса, делятся своими наблюдениями юристы. Человек продал пять объектов – не всегда даже в одном городе – а налоговые органы считают, что он уклонился от уплаты налогов.
Все дополнительные затраты, связанные с уплатой 19,5% налогов или с поиском "обходных путей" будут, так или иначе, переложены "на плечи" покупателей или инвесторов.
Если у кого-то есть различные объекты недвижимости (участок, гараж, квартира, дом и т.д.) и он хочет их продать в течение года, то тогда предложенное законопроектом №5600 налогообложение несправедливо, считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.
Логично было бы более точно прописать в категорию тех, кто подпадет под налог 18%. Например, если продаются объекты одним лицом в многоквартирных домах или дома в коттеджных городках, которые находятся на одном земельном участке или в одной местности.
В противном случае целесообразно оставить старую ставку в 5%, убежден Пита.
Найдут лазейки, чтобы не платить
Гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько, комментируя данную инициативу, привел аналогию с рынком аренды жилья. Такая недвижимость тоже облагается налогом по похожей ставке 19,5%.
"По разным подсчетам в тени находится близко 80% арендного жилья Киева, принадлежащего физлицам", – подметил он.
Следовательно, добавляет эксперт, в случае принятия данной нормы рынок продажи недвижимости тоже устремится в тень.
"18% – это очень много, это неадекватная ставка", – подчеркнул глава Greenol.
Участники рынка будут предпринимать различные способы минимизации налоговой нагрузки. Например, "раскидывать" продажи жилья по разным отчетным периодам. Или оформлять сделки на подставных лиц – родственников, кумовьев, знакомых и т.д.
В крайнем случае ставка в 18% будет перекладываться на конечного потребителя, уверен Приходько. Если же добавить 1,5% военного сбора и 1% госпошлины, то
"получится уже плюс 20% к цене".
Причем произойдет это нерыночным, неестественным способом, замечает эксперт.
Рынок недвижимости
"всегда был интересен для налогообложения и наполнения бюджета", добавляет Приходько. Налоговая нагрузка на эту отрасль всегда меньше по сравнению, например, с алкогольной или табачной индустриями.
"Теперь государство взялось за то, чтобы изменить ситуацию и обложить налогами этот рынок, потому что он большой. Очень большие объемы недвижимости строятся и продаются", – констатировал гендиректор Greenol.
Коммерческую недвижимость тоже не минует
Эксперты предположили, что правительство может ввести подобную практику и по отношению к коммерческой недвижимости. По словам Приходько, этот сегмент у нас развивается самыми быстрыми темпами в Европе.
За последние два-три года данная тенденция проявилась в Украине очень заметно. Государство не оставит в покое "столь большой куш" и со следующего года, считает эксперт. А поэтому можно ждать соответствующих изменений в дальнейшем.
Цены вздернут верх
Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак спрогнозировала, что данная новация негативно повлияет на рынок.
"Это история из разряда "одной рукой давать, второй – отнимать". Внедрение подобного налогообложения – прямой удар по инвестициям частных рантье. А, следовательно, по всей строительной отрасли и смежных с ней отраслях, которых свыше сорока штук", – подчеркнула она.
Отметив, что подобный подход приведет к
"существенному снижению налоговых отчислений".
Берещак напомнила, что инвестиционная привлекательность недвижимости за последний год существенно выросла. На это повлияли рост цен, заметное падение ставок по депозитам и отсутствие прямых выгодных альтернатив для частных капиталовложений.
По ее наблюдениям, ставки по депозитам опустились фактически к 7,5% годовых в гривне и ниже 1% в долларах. При покупке жилья, согласно новому законопроекту, "
по факту придется платить 18% налога на прибыль и 1,5% военного сбора", вторим другим экспертам Берещак.
Разница в цене "квадрата" в сторону увеличения за цикл строительства в сегменте "комфорт+" может составить 30-35%, в бизнес-классе – до 40%.
"Попытка уравновесить налогообложение, конечно, похвальна, но в очередной раз случается ситуация, когда решения, кажется, принимаются за спиной системообразующей для экономики страны отрасли", – подытожила эксперт рынка недвижимости.