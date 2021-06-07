Самолет Камалы Харрис едва не попал в аварию

В США после взлета в штате Мэриленд самолет, на борту которого находилась вице-президент США Камала Харрис, был вынужден вернуться на авиабазу Эндрюс из-за технических неполадок. Об этом, ссылаясь на официального представителя Харрис Симона Сандерса, сообщает Телеграф.

У борта возникли проблемы с шасси.

"Все в порядке. Мы все немного помолились, но все хорошо", — рассказала вице-президент после посадки.

Уже примерно через час после посадки политик вылетела на другом самолете к пункту назначения.

Это первая зарубежная поездка Камалы Харрис в качестве вице-президента. Первой остановкой станет Гватемала и Мексика.