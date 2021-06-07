Зеленский прокомментировал возможность встречи с Байденом в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с американским лидером Джо Байденом до его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, сообщает Корреспондент.

"Как гарант Конституции Украины я сам готов защищать Украину в любой момент и в любом месте планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все детали до саммита", - подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что США следовало бы провести консультации с Украиной по предстоящему саммиту Байден-Путин. Однако, по его словам, решение об украинско-американских переговорах должен принять глава Белого дома.

"Я считаю, что консультации следовало бы провести лицом к лицу, потому что многие вещи нельзя обсуждать по телефону. Я понимаю, что ранее подготовленные планы и плотный график президента США могут этого не позволить, но выбирать именно ему", - сказал глава государства.