Увеличение прожиточного минимума: у Зеленского назвали "подводные камни"

Увеличение прожиточного минимума и его привязка к средней зарплате в Украине, что предлагается законопроектом №3515, приведет к росту многих показателей и расходов госбюджета в целом, сообщает UBR.

При этом экономика страны пока не готова к борьбе с бедностью. Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, есть "много подводных камней" .

"Первый, который я вижу, состоит в том, что для того, чтобы эффективно бороться с бедностью, нужно обеспечивать высокий экономический рост, экономика должна расти на 5%" , – отметил советник президента.

Однако в 2021 году рост составит 4,5%, а этого недостаточно, "чтобы эффективно выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной" .

При этом законопроект предлагает увеличить прожиточный минимум до 40% от средней зарплаты.

"Это означает, что мы быстро перейдем от 2200 грн в месяц к примерно 5500 грн, если учесть, что средняя зарплата в этом году примерно 13-13,5 тыс. грн. Будет значительное влияние на многие выплаты в Украине – штрафы, пени, пенсия. С одной стороны – нужно будет увеличивать расходы госбюджета, с другой – идти на то, что будут увеличены выплаты по многим направлениям, например, подача заявлений в суд, различные сборы" , – рассказал Устенко.

В то же время Украина уже давно должна была перейти с физиологического на социальный прожиточный минимум, который как минимум включает содержание жилья.

"Во всем мире считают социальный прожиточный минимум, мы считаем физиологический. Есть такие страны, где в прожиточный минимум заложены средства на содержание домашних животных. А у нас с вами физиологический – трое трусов, четыре пары носков, половина пальто в год, это физиология, а не социальные вопросы" , – рассказал экономист Олег Пендзин.

Стоит отметить, что на сегодня прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн, для нетрудоспособных – 1769 грн в месяц.

2 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о формировании этого показателя. Он предлагает увеличивать его на 1% ежегодно и привязать к средней зарплате. Так, в 2021 году прожиточный минимум может составлять 40% от среднего по стране оклада, в 2022 г. – 41% и т. д. В 2031 г. показатель может достигнуть 50% от зарплаты.