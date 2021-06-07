На время саммита Байдена и Путина небо над Женевой перекроют

В Швейцарии работают над ограничительными мерами для летательных аппаратов в воздушном пространстве над Женевой на время саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, сообщает Интерфакс.

По информации швейцарских СМИ, ограничения будут существенными. Схему ограничения доступа к воздушному пространству прорабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.

Газета "Трибюн де Женев" поясняет, что вся эта процедура "аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе" .

Кроме того, специалисты по безопасности в последние дни осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.

Ожидается, что власти Швейцарии на следующей неделе примут решение о подключении вооруженных сил страны к обеспечению безопасности в Женеве во время саммита.

Со своей стороны, полиция кантона Женева уже приняла решение на время этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники. Саммит Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня.