Парковаться в Киеве станет проще

На базе сервиса "Киев Цифровой" можно будет узнать о свободных местах для парковки. В нем будет онлайн-карта паркингов, доступных в городе, сообщает Обозреватель.

Также в приложении будет возможность оплатить услуги по парковке и штрафы за нарушение правил. Об этом заявил на своей странице в Facebook заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Также приложение будет доступно для инспекторов по парковке, которые смогут автоматически фиксировать нарушения. Так они смогут быстро их устранять и сообщать владельцу автомобиля о штрафе, который он сможет оплатить онлайн.

Кроме того, по словам Тация, с помощью этого инструмента столичная власть сможет мониторить количество паркомест и проанализировать, в каких частях города есть необходимость увеличить их количество и общую потребность в паркингах.

"Появление такого цифрового инструмента эффективно дополняет решение о запрете оставлять автомобили на тротуарах, которое недавно было принято Кабинетом Министров Украины. Так, благодаря удобному поиску паркомест вблизи с помощью приложения водители будут меньше ставить собственные авто вдоль проезжей части" , – сказал директор.