4 продукта, которые стоит сократить, если вы пытаетесь уменьшить живот

Жир живота или брюшной жир – это подкожный жир, который располагается вокруг талии и обеспечивает запас энергии, а также защиту и тепло для органов. Небольшое количество жира под кожей является нормальным и здоровым. Но висцеральный жир, окружающий органы, может быть самым опасным типом жира, ведущим к сердечным приступам и диабету, сообщает WomanEL.

Какие самые вредные продукты для этого типа жира? Именно их вам нужно есть меньше.

Обработанные продукты

Это продукты с высоким содержанием калорий, углеводов, жиров и сахаров. Они, по сути, вызывают жир на животе – обычно они несытные с питательной точки зрения, но с точки зрения настроения вы чувствуете себя лучше. А это значит, что вы захотите есть их больше и больше.

Алкоголь

Семь калорий на грамм могут показаться не очень большим количеством. Но один или два коктейля действительно сыграют свою роль в образовании жира. Тем более, что алкоголь часто сочетают с самыми нездоровыми закусками.

Воспалительные продукты

Это могут быть различные виды сахара или просто любая еда, которая вам не подходит (к примеру, молоко, если у вас непереносимость лактозы). Так как эта еда вызывает воспаление желудка, отправляя организм в панический режим и увеличивая запасы жира в качестве предохранительного механизма.

Соусы и заправки

Всё это – ненужные скрытые калории. Вместо этого приправляйте пищу некалорийными травами и специями.