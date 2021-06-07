Мясников раскрыл секреты кавказского долголетия

Генетика, питание и спорт - главные составляющие кавказского долголетия. По его словам, продолжительность жизни человека напрямую связана с родословной. Если в семье были люди, дожившие до ста лет, то шанс прожить долго повышается в 17 раз, сообщает Российская газета.

Говоря о питании, Мясников заявил, что считает основной причиной долголетия натуральные кисломолочные продукты.

"Мечников так открыл иммунитет. Он подумал, почему в Болгарии так долго живут? И связал это с высоким уровнем потребления кисломолочных продуктов. Привез грибок, который створаживается, сбраживает, и пил", - рассказал ведущий, напомнив, что на Кавказе давно сложился культ кисломолочных продуктов.

Кроме того, большое место в кавказском рационе занимает мясо. При этом, в основном, употребляется баранина и птица.

"Калорий мало, одни минералы, витамины. Вкуснейшее мясо", - заявил Мясников.

Третья составляющая кавказского долголетия - культ движения и спорта, что также повышает шансы дожить до преклонной старости.