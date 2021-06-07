У киевского центра вакцинации стоят "километровые" очереди

В Киеве наблюдаются “километровые” очереди на прививку у единственного на весь город центра вакцинации в МВЦ, пишет Telegram-канал “Киев Власть”﻿.

Источник указывает, что бюджет Киева на медицину составляет 6,5 млрд гривен при общем бюджете в 67,1 млрд.

Одного центра вакцинации для многомиллионного города мало, считает источник, и данная ситуация показывает разницу между обещаниями мэра Виталия Кличко и его реальными действиями.

Ранее Кличко обещал закупить 1 млн доз вакцины Pfizer, но до сих пор этого не сделал.