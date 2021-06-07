ФСБ сообщила о разоблачении агента украинских спецслужб

ФСБ РФ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб, который длительное время оказывал "консультативную помощь" СБУ, сообщает Новое время.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича", — говорится в заявлении ФСБ.

В ФСБ заявили, что деятельность Алексея Семеняки якобы координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов Габилович и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковник Игорь Черняк.

Согласно сообщению ФСБ РФ, Семеняка якобы сознался в оказании СБУ "разноплановой консультационной помощи".

В ФСБ заявили, что изъяли у него персональные электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, с конечной целью нанести ущерб безопасности РФ.

В сообщении ФСБ говорится, что Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Его выслали из РФ 3 июня и запретили въезд на 25 лет.