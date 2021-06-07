Миллионеры из "Слуги народа" арендуют жилье за госсредства

Из 147 народных депутатов, которые арендуют жилье за бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более одного миллиона гривен, сообщает Деловая столица.

Среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции "Слуга народа" (67 человек). Значительно меньшее количество среди депутатов других политических сил. Так, по 4 депутата-миллионера, которые арендуют жилье, входят в состав групп "За майбутне" и "Довира", 2 депутата — внефракционные, 2 — члены ЕС, 1 — "Батькивщины", 1 — "Оппозиционная платформа — За Життя".

Среди самых богатых депутатов, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:

Олег Воронько, "Слуга народа", задекларировал 129 млн грн;

Сергей Магера, внефракционный, 25,5 млн грн;

Остап Шипайшло, "Слуга народа", 22,5 млн грн;

Александр Трухин, "Слуга народа", 20,9 млн грн;

Анатолий Урбанский, "За будущее", 19,8 млн грн;

Александр Пономарев, ОПЗЖ, 19,3 млн грн;

Олег Мейдич, "Батькивщина", 14 млн грн;

Валерий Лунченко, "Доверие", 12,8 млн грн;

Степан Чернявский, "Слуга народа", 11,5 млн грн;

Павел Павлиш, "Слуга народа", 10,8 млн грн.

"По мнению Комитета избирателей Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств для народных депутатов на аренду жилья. Абсолютное большинство депутатов, которые получают такие средства, могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно.

Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в г. Киеве без помощи средств налогоплательщиков. Законодательные нормы о компенсации депутатам средств на наем жилья является пережитком прошлого, от которого следует отказаться" , — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Согласно ч.1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины" в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера.

Народному депутату на аренду жилья или наем гостиничного номера на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его проживания, Аппаратом Верховной Рады Украины ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой Верховной Рады Украины для компенсации стоимости аренды (найма).

Право на получение таких средств должны народные депутаты, не обеспеченные жильем в городе Киеве, и место их проживания, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города. В среднем ежемесячно народные депутаты получают из бюджета 20 тыс. грн. для найма жилья.