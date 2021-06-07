Бренд Chevrolet возвращается в Украину

В рамках совместного альянса и договоренностей с General Motors, компания UzAuto Motors объявляет о старте продаж автомобилей Chevrolet в Украине. Первоначально на рынке будут представлены три модели, сообщает Обозреватель.

Продажу и сервисное обслуживание автомобилей Chevrolet в Украине через свою сеть будет осуществлять официальный дистрибьютор компания "Равон Моторс Украина" (РМУ).

Первоначально на рынке будут представлены три модели Spark, Cobalt и Nexia. Источник: chevrolet-auto.com.ua

Компания возвращается на рынок с проверенным ассортиментом моделей: хэтчбек Chevrolet Spark, седаны Chevrolet Cobalt и Nexia. На данном этапе, компания Ravon Motors Ukraine намерена развивать дилерскую сеть автомобилей Chevrolet, а также работать над внедрением программ кредитования, чтобы предложить продукцию бренда по наиболее конкурентоспособной цене.

Возвращение на рынок доступных моделей Chevrolet – реальная альтернатива подержанным иномаркам, заполонившим украинские дороги.