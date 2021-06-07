Зеленский назвал условие вынесения закона об олигархах на референдум

Закон об олигархах вынесут на референдум, если Владимир Зеленский увидит, что у него "противостояние" не только с большим бизнесом, но и с парламентом Украины, сообщает Лига.net.

Об этом президент заявил во время форума "Украина 30".

"Я знаю, что за свою каденцию мы избавимся от всех олигархов, и я давал такое слово. Я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом и, если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по неголосованию, сбиванию, изменению, отсрочке этого законопроекта, то мне нужна будет поддержка", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что без поддержки парламента ему придется вынести вопрос об олигархах на референдум. Однако, несмотря на это, он считает, что данный закон "не вопрос для референдума".