Почему форма Украины на Евро-2020 вызвала скандал

Национальная сборная Украины представила форму, в которой будет выступать на чемпионате Европы-2020, который стартует уже в пятницу, 11 июня, сообщает Страна.ua.

На новой форме будет изображен контур карты Украины с аннексированным Крымом и лозунгом: "Слава Украины! Героям Слава".

Российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку. Представители Госдумы и МИД РФ назвали дизайн одежды "политической провокацией" и даже предприняли попытку запретить форму украинских футболистов. В Кремле отреагировали сдержанно - мол, оставляют решение за УЕФА.

УЕФА, собственно, уже высказалась, заявив, что форма всех команд, включая Украину, уже одобрена и изменения невозможны.

С чего начался скандал

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко опубликовал в своем Facebook фотографии новой экипировки спортсменов. По его словам, форма, в которой команда Андрея Шевченко выступит на Евро-2020 - особенная из-за "дорогого каждому украинцу символа" - очертания страны в ее международно-признанных границах.

"Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна. Где "Слава Украине!" соответствуют лозунгу "Героям слава!" и которое теперь также будет на форме и вдохновлять наших футболистов на новые победы" , - написал Павелко.

Он также добавил, что силуэт Украины должен придать игрокам сил, ведь они будут сражаться за всю Украину.

"И вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода, поддержит их в каждом матче. Это крайне важно для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и сборная, объединяйте Украину! Слава Украине" , - написал Павелко.

Разработкой дизайна новой формы занимался давний технический партнер сборной Украины - испанская фирма Joma. Эта компания также разрабатывала концепцию формы сборной Украины в 2019 году, когда команда Шевченко не потерпела ни одного поражения.

Главный элемент в дизайне - контуры карты Украины. Лого УАФ расположено по центру футболки, а номера игроков - слева на груди. Националистический лозунг вышит на спине и внутренней части футболки.

Всего игровых комплектов формы будет три: синий, желтый и белый.

Футболисты сборной Украины пока не прокомментировали новую форму, зато главному тренеру Андрею Шевченко она понравилась.

"То, что я видел, - да, всё в порядке. В ней играть ребятам, а не мне, нужно их мнение узнать" , - сказал тренер на пресс-конференции перед сегодняшним товарищеским матчем с Кипром.

Футбольные болельщики после презентации захотели приобрести себе футболку сборной, однако на сайте спортивных товаров доступны футболки Joma старого образца или реплики - по 790 грн. Новая экипировка не поступила в интернет-магазины.

На официальном сайте Joma представлена экипировка сборной Украины без контуров карты и лозунга.

"Очевидное политическое заявление". Реакция России

В России отреагировали на новую форму сборной Украины.

В МИД РФ презентация украинской экипировки с силуэтом Крыма и националистическими лозунгами вызвала возмущение. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала форму "отчаянной художественной акцией" и "обманкой", а лозунг "Слава Украине! - Героям слава!" сравнила с немецким нацистским приветствием.

"Прием не новый. Называется тромплёй (trompe-l'œil) - способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле не существующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина - "обманка" , — написала Захарова в Telegram.

По словам Захаровой, корни лозунга "Слава Украине! Героям Слава!" являются калькой с известного немецкого национал-социалистического приветствия и помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах).

"В качестве официального приветствия бандеровских сторонников из УПА она была принята на II съезде украинских националистов в апреле 1941 г. в оккупированном Кракове: «Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: "Слава Украине", ответ – "Героям слава". Допускается сокращение приветствия: "Слава" – "Слава". Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог" , - написала представитель МИД РФ.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал украинскую форму "политическим демаршем и провокацией" и предложил в качестве ответной меры всем командам выходить на поле в форме с политическими лозунгами и призывами.

"Это не лезет ни в какие ворота. Уверен, в УЕФА должны жестко отреагировать на произошедшее. В данном странном поступке заложена мина замедленного действия" , - подчеркнул Свищев.

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова допустила, что украинская форма на Евро была изготовлена не без команды сверху.

"Вряд ли это самодеятельность. Цель - задеть Россию. Очевидное политическое заявление. Кто и когда размещал очертания страны на своей форме? Я такого не помню. На соревнованиях подобное делать нельзя" , - добавила она.

Раскритиковала форму и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

"То, что Украина делает с Евро, очень печально. На этом фоне украинцы собираются играть в форме, на которой Крым является частью их территории. Получается, что чемпионат становится ареной политических разборок. И теперь это решение украинских спортивных функционеров заставит многих людей говорить не о празднике футбола, а о политических заявлениях. "Молодцы", больше ничего не скажешь. Собрались и наворотили" , - написала Канделаки.

В Кремле были сдержаннее.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле исходят из позиции, что все аспекты чемпионата Европы по футболу Евро-2021 регулируются УЕФА.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия вводить какие-то ограничения для Украины из-за формы, если украинская сборная пройдет в один из четвертьфиналов турнира, который состоится в Санкт-Петербурге.

Реакция УЕФА

Пресс-служба УЕФА прокомментировала контур страны на футболках украинской сборной. Экипировка сборной Украины для участия в чемпионате Европы согласована:

"Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки" , - заявили в пресс-службе УЕФА.

Кстати, еще три года назад глава УАФ Андрей Павелко заявлял, что УЕФА официально разрешил нанести на форму сборной Украины надпись

"Слава Украине!". "Мы получили добро" , – говорил Павелко.

С другой стороны, вокруг этого лозунга, возможно, еще будет борьба, учитывая, что в МИД РФ его уже связали с нацистским приветствием. И, не исключено, что тему россияне будут и дальше качать, пытаясь изменить позицию УЕФА. Футбольные ассоциации, как известно, любые намеки на нацизм традиционно жестко пресекают.

Впрочем, возможно, что скандал из этого более раздувать не будут.

По крайней мере в Кремле прокомментировали ситуацию весьма спокойно.