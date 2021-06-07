Жена Монатика умилила счастливыми фото с детьми и мужем

Жена украинского певца Дмитрия Монатика (MONATIK) Ирина поделилась серией милых семейных кадров с мужем и их сыночками Даниилом и Платоном. Пара долго скрывала лица своих детей, а после официального представлениях их публике с удовольствием делится совместными фото и моментами из жизни, сообщает РБК-Украина.

Счастливые фото с подросшими мальчиками супруга певца выложила в своем Instagram. Так, на выходных семейство побывало в интересном месте – музее Гарика Корогодского. Для прогулки Ирина выбрала стильный аутфит - узкие белые джинсы и такого же цвета свободную рубашку, которые дополнила кроссовками. Волосы она собрала в милый пучок и сделала легкий макияж.

Девушка сделала забавный снимок в зеркале с одним из сыночков, а также показала гордого папу Монатика на диване с детьми.

фото: instagram.com/irinamonatik

фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитрий Монатик с женой и детьми весело провели выходные (фото: instagram.com/irinamonatik)