Золотовалютные резервы Украины продолжили сокращение

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае сократились на 160,1 млн долларов и состоянием на 1 июня составили 27 839,9 млн долларов (в эквиваленте).

Информация об этом опубликована﻿ на официальном сайте НБУ.

Сокращение ЗВР в мае произошло из-за погашения валютных обязательств государства. Общий объем платежей правительства по погашению государственного долга составил 650,6 млн долларов.

В то же время поступления на валютные счета правительства составили 417,9 млн долларов США, из них 354,3 млн долларов США - от размещения ОВГЗ в валюте. Кроме того, в мае НБУ уплатил 64,3 млн долларов Международному валютному фонду.