Седокова позировала со своим мужем у бассейна: "жаркое фото"

Седокова позировала со своим мужем у бассейна: "жаркое фото"

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова поделилась фото, на котором позировала со своим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она также рассказала, что несмотря на сложности, которые возникали в отношениях, они продолжают и дальше быть единым целым и строить грандиозные планы на будущее, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующий снимок. Пара была запечатлена на фоне бассейна. Седокова появилась в купальнике ярко красного-цвета, который выгодно подчеркнул ее формы. Тогда как ее избранник похвастался множеством татуировок на теле. На нем также была черная бейсболка.

Седокова рассказала всю правду об отношениях с мужем.
Седокова рассказала всю правду об отношениях с мужем. Источник: instagram.com/annasedokova

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