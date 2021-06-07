Седокова позировала со своим мужем у бассейна: "жаркое фото"

Украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды и актриса Анна Седокова поделилась фото, на котором позировала со своим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она также рассказала, что несмотря на сложности, которые возникали в отношениях, они продолжают и дальше быть единым целым и строить грандиозные планы на будущее, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующий снимок. Пара была запечатлена на фоне бассейна. Седокова появилась в купальнике ярко красного-цвета, который выгодно подчеркнул ее формы. Тогда как ее избранник похвастался множеством татуировок на теле. На нем также была черная бейсболка.