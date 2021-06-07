США и Россия обсуждают место встречи Байдена и Путина

Представители России и США согласовывают место встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве. Как заявил в понедельник, 7 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, место саммита назовут синхронно, сообщает Корреспондент.

"Действительно по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать, мы как-то это все, наверное, синхронно сделаем с американцами. Пока воздержусь от каких-либо высказываний на этот счет", — сказал он.

По данным некоторых СМИ, встреча состоится в отеле InterContinental. Другие издания пишут, что президенты встретятся на вилле.

Также Песков сообщил, что тема общей пресс-конференции проговаривается.

"Проговаривается сейчас тема, пока это неподтвержденный пункт программы - совместная пресс-конференция двух президентов. Разумеется, опять же это обоюдное должно быть решение. И после того, как мы согласимся или на том, или на другом варианте, мы вам сообщим", — сказал он.

Также представитель Кремля сообщил, что одной из тем переговоров могут стать осужденные россияне в США и американцы в России.